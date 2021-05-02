Телезірка і популярна модель Кайлі Дженнер показала, як насправді готується до важливих зйомок

Щоб не відставати від знаменитих сестер, Кайлі зробила все – змінила себе, змінила образ, відкрила власний бренд косметики і прославилася, як наймолодша мільярдерка. Тепер дівчина ні в чому собі не відмовляє. Наприклад, коли молода красуня готується до зйомок, за нею доглядають відразу кілька стилістів.

Показати, як це відбувається, вирішила сама Дженнер під час роботи. Дівчина записала ролик перед дзеркалом, зняла халат і залишилася в одній білизні. Сидячи перед стилістами, дівчина дозволила себе нафарбувати, показала, як виглядає без макіяжу, а заодно продемонструвала форму губ після збільшення.

Відзначимо, Кайлі вважає, що зволоження шкіри — має ключове значення в догляді за собою.

"Ніколи не чіпай обличчя, ніколи не колупай його і користуйся кремом для очей» - таке правило Дженнер, адже вона дуже дбайливо ставиться до себе і боїться здатися перед камерами в непривабливому світлі.

Відзначимо також, на відео видно, що Кайлі завжди піклується про своє волосся. При цьому волосся Кайлі піддавалися і фарбі волосся, і постійним укладок. Просто вона привчила себе використовувати спеціальні засоби для живлення, сяйва, пружності та об'єму її волосся.

Також на дружгих фото Кайлі показала не менш зухвалий образ, але в іншому стил. Кайлі зображена на борту повітряного судна, вона ефектно позує фотографу, розкинувшись в кріслі.

У підписі до фотографій Дженнер загадково написала:"це бізнес, дитинко". А зачаровані фанати почали активно обговорювати її знімки, засинаючи компліментами в коментарях до фото. "Не можу дочекатися, щоб побачити, над чим ви працюєте", " Ти така приголомшлива! Серце, душа, дух! Я в захваті", " обожнюю відповідну форму!", "Королева", "красуня", "чудова", - пишуть користувачі в коментарях до фото Кайлі.

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