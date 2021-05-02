Краще б не робила так

Відома українська телеведуча і співачка, зірка "Орел і решка" Регіна Тодоренко налякала зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона записала відеозвернення до своїх шанувальників. Регіна вирішила скористатися популярною маскою Instagram, яка імітує пластичну операцію. Тодоренко показалася на відео з опухлими губами і щоками.

"Зі святом всіх!",- звернулася до шанувальників Регіна.

Крім цього, у себе в стрічці телеведуча опублікувала сімейне фото, розповівши, що тепер для неї означає Великдень.

"Христос воскрес! З появою в моєму житті чоловіка і сина я почала відкривати в собі суперздатності! Пекти! Це здавалося чимось надприродним! І ті сміливі люди, які беруться за випікання чого-небудь, - для мене справжні герої. У дитинстві ми, звичайно, з братом допомагали мамі і бабусі випікати паски, але щоб взятися за цю справу самостійно? І ось настав такий день) я тепер теж випікаю!",- зізналася зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"У Вас супер сім'я! Люблячі і улюблені батьки, що може бути краще?!))) Завжди такими залишайтеся!", "І я після народження дитини стала випікати!!", "найкрасивіший пекар на світі Регіна Тодоренко!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Тодоренко з "Орла і решки" похвалилася новим звершенням в Росії, повторивши за Бузовою: "іноді складно...".

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