Відома українська телеведуча і співачка, зірка "Орел і решка" Регіна Тодоренко налякала зовнішнім виглядом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона записала відеозвернення до своїх шанувальників. Регіна вирішила скористатися популярною маскою Instagram, яка імітує пластичну операцію. Тодоренко показалася на відео з опухлими губами і щоками.
"Зі святом всіх!",- звернулася до шанувальників Регіна.
Крім цього, у себе в стрічці телеведуча опублікувала сімейне фото, розповівши, що тепер для неї означає Великдень.
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"Христос воскрес! З появою в моєму житті чоловіка і сина я почала відкривати в собі суперздатності! Пекти! Це здавалося чимось надприродним! І ті сміливі люди, які беруться за випікання чого-небудь, - для мене справжні герої. У дитинстві ми, звичайно, з братом допомагали мамі і бабусі випікати паски, але щоб взятися за цю справу самостійно? І ось настав такий день) я тепер теж випікаю!",- зізналася зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"У Вас супер сім'я! Люблячі і улюблені батьки, що може бути краще?!))) Завжди такими залишайтеся!", "І я після народження дитини стала випікати!!", "найкрасивіший пекар на світі Регіна Тодоренко!",- пишуть люди.
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