Відома українська гімнастка Даша Ульянова, яка стала переможницею "Холостяка", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала дуже популярною після проекту"Холостяк". У гімнастки сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина ділиться з фанатами своїми думками. Як можна зрозуміти, Ульянова зараз поїхала на відпочинок на Сейшельські острови, звідки опублікувала фото:

"Збулася моя мрія про райські Сейшельські острови. Ущипніть мене хтось, якщо це не сон.

Колись я дивилася "Орел і решку" з випуском про Сейшели і не могла навіть уявити, що опинюся тут. Але dreams come true І тепер я тут: спостерігаю ці приголомшливі види, вдихаю бриз Індійського океану і просто кайфую від життя.

Друзі, не переставайте мріяти і візуалізувати. Все реально ☺ ️ а де б ви хотіли опинитися прямо зараз? Пишіть в коментарях", - написала Даша.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ех, а я хочу на Мальдіви, там дуже красиво", "це прекрасно, гарного відпочинку", "тепер теж хочу на Сейшели", " Даша, ти красива, можна від тебе лайк?", "Там, де немає людей".

Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова несподівано покинула Україну.

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