Кілька місяців зберігалася інтрига, хто стане черговою героїнею шоу "Холостячка" після актриси Ксенії Мішиної. Багато хто ставив на Лесю Нікітюк

Організатори проекту днями оголосили, що наступною "Холостячкою", за серце якої поборються двадцять успішних красенів, буде співачка Злата Огневич. Користувачі з жаром обговорюють вибір. Фанати 33-річної ведучої Лесі Нікітюк поспішили висловити своє розчарування. Деякі користувачі, навпаки, зраділи, заявивши, що Леся - не щира, і проект був би суцільним шоу.

Нікітюк вирішила розставити всі крапки над "i", пояснивши, чому не захотіла знайти свою любов на проєкті. У своїй жартівливій манері дівчина відповіла в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Так, тому що я вирішила йти на Холостяка!😀", - повідомила вона. Як відомо, в "Холостяку" дівчата домагаються любові одного з завидних женихів, переможниця в фіналі отримує від чоловіка обручку та зізнання.

У цей час користувачі продовжують порівнювати Огневич з Нікітюк, обговорюючи в коментарях другий сезон "Холостячки".

"Краще б Леська була....було б цікаво 💯 а так буде сумно....Злата хороша дівчина....Але це шоу..... потрібен🔥"

"Спасибі, що не Леся" - "та краще б Леся, ніж ця змеюка 🐍" - "з Лесею було б дуже цікаво дивитися"

"Я думала буде Лесяяяяя" - "Леся Нікітюк сказала, що не буде зніматися в "Холостячці" тому не ждіть"

"Моя думка, з Лесею було б шоу... А так є надія на щирість і натуральнось. Добре, що вибрали її"

До цього Огневич зізналася, що вирішила йти на проект після важкого розставання з коханим, а також, чого очікує від шоу:

"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період!".

Нагадаємо, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

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