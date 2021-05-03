Відома українська гімнастка Даша Ульянова, яка стала переможницею шоу "Холостяк-10", показала, де зараз живе
Ульянова з дитинства займалася гімнастикою, пише Politeka.net. Заняття спортом займали багато часу в її житті, тому дитинства в класичному його розумінні у Даші не було. І хоча зірка не домоглася великих висот у спортивній кар'єрі, при цьому заробивши майстра спорту, все ж при ній залишилися гнучкість, яку вона з гордістю показує в своєму Instagram.
До слова, Ульянова схильна до повноти саме тому їй доводиться витрачати багато зусиль, щоб мати хороший вигляд. Зокрема, завдяки тренуванням і дієті не так давно зірці вдалося скинути 10 кілограмів.
Зараз Даша відпочиває на Сейшелах, звідки викладає ефектні фото в купальниках. Зірка демонструє витончену фігуру, якій можна тільки позаздрити.
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Крім цього, красуня показує, як і де проводить відпочинок. Виявляється, Даша вирішила жити на яхті.
"Я вибрала пожити на яхті, тому що саме так можна насолодитися красою островів і кожен раз купатися в новому місці", - написала переможниця "Холостяка".
Також Ульянова показала свої нічні купання в океані і відпочинок з келихом холодного напою.
"Цей келих за вас, дорогі", - звернулася красуня до підписників.
Фото вийшли яскравими і ефектними. Особливо вражали види навколо. Природа подобалася, не менше, ніж фігура Даші і її стрункі ніжки.
Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова несподівано покинула Україну.
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