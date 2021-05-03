Ведучий Володимир Остапчук приєднався до своєї дружини Христини Горняк на єгипетському курорті, приголомшивши історією про небезпечний інцидент

Як відомо, Христина спочатку вилетіла до Єгипту без Володимира, так як йому потрібно було вирішити невідкладні справи в Києві. Зате компанію їй склали друзі. В один із днів вони зібралися покататися на яхті. Здавалося б, безпечна розвага ледь не закінчилася трагедією.

Остапчук розповів про те, що трапилося у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Поки мене не було, друзі поїхали кататися на яхті, і з Васею трапилася історія. Його вкусила риба-камінь! Подивіться, як виглядає ось ця нога (травмована, - ред.) і ця. Я скільки разів був в Єгипті, такого не бачив ніколи!", - заявив він, знявши невдачливого товариша.

Справа в тому, що у риби-камінь, або бородавчатки є на спині отруйні шипи (вважається однією з найбільш отруйних риб в світі). А так як вона неспроста отримала назву "камінь" - вдало маскується, то ненавмисно наступити на неї - пльове діло.

"Слухай, круто спрацювали, тому що ще б півгодини і там були б дуже сумні наслідки", - підбадьорив друга Володимир, а в підписі посміявся з його хворої ноги, - "Коли мама загорнула ногу в судочок".

Христина в своїх "сторіз" заявила, що більше ні ногою в Червоне море: "Я і так боялася, а тепер так взагалі!".

Дівчина розповіла, як потерпілий відчуває себе зараз: "Нога у нього поки відновлюється, зробили всі необхідні маніпуляції в лікарні. Залишається тільки чекати і пити таблетки".

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