Українців хочуть на законодавчому рівні зобов'язати фінансово утримувати своїх літніх батьків

Як пише Politeka.net, такі нововведення пропонують у законопроекті "Про захист майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами" , який розробили у Міністерстві соціальної політики, повідомляти Обозреватель.

Таким чином, повнолітні діти будуть зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Повнолітні діти зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Часто трапляється, коли діти, які зобов'язані за законом утримувати своїх непрацездатних батьків, надавати матеріальну допомогу і брати участь у витратах, викликаних важкою хворобою, інвалідністю або немічністю, ігнорують такі вимоги.

В уряді вирішили на рівні закону впровадити норму, яка зобов'яже повнолітніх дітей сплатити всі витрати соціальних служб на утримання їх літніх батьків.

Цікаво, що діти, на яких оформлена опіка щодо їх батьків, не зможуть вступити в права спадщини, поки не розрахуються в повному обсязі з установами по догляду за літніми людьми.

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