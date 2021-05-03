Українська гімнастка і переможниця шоу» Холостяк-10 " Даша Ульянова полетіла на спекотний відпочинок на Сейшели

Всього день тому Даша розповіла, що після довгих годин перельоту, вона нарешті опинилася в місці, про яке мріяла. Заради ідеальної відпустки Даша навіть кілька місяців приводила в порядок фігуру і вирішила навіть влаштувати не просту відпустку.

Як виявилося, дівчина буде подорожувати островами на яхті, пост з розповіддю про жаркий відпочинок Даша супроводила відразу декількома фото, які встигла зробити за час відпочинку:

"Чому я вибрала пожити на яхті? Сейшели-це понад 100 екзотичних островів і було б просто злочином вибрати тільки один з них. На яхті у нас є можливість висаджуватися практично на будь-якому острові, плавати в прекрасних бухтах, милуватися неймовірними світанками і заходами, рибалити і занурюватися в приголомшливий підводний світ. Ну і, звичайно ж, доступ до води 24/7 і житло з прямим і бічними видами на океан🤣 👌 🏻.

З недавніх пір я почала захоплюватися риболовлею(скоро покажу свій перший Сейшельський улов в сторіз️️). Сейшели-одне з найбільш багатих рибальських місць у світі. Тут неймовірна велика кількість ваху, дорадо, тунця, елагата і трофеїв, таких як Марлін і вітрильник. Спасибі гіду, що тепер я знаю назву всіх цих риб 🤣.

А який кайф у снорклінгу. Теж полюбила після Єгипту ☺️. Сейшели-ідеальне місце для снорклінгу і дайвінгу. У дивно чистій воді серед коралових рифів безліч риб всіляких розмірів і забарвлень.😍 🐠 🐡 » ,- написала Даша.

Шанувальники обговорили відпочинок дівчини відразу після публікації:

"Цей той випадок, коли від фото отримуєш насолоду. Дуже красиво😍; очманіти !!! Ти😈; шикарні фотографії💖 😻; всі фото вогонь, дуже хотіла б на яхту з тобою😂❤️; остання фотка це просто щось з чимось; Я думала самий стандартний питання: "з ким відпочиваєте?"😂 😂 😂 ; А фігура, просто диво! Не дарма в спортзалі пропадала, результати в наявності!❤».

Нагадаємо, так як Даша не стала будувати відносини з Максом Михайлюком, вона про своє особисте життя тепер мовчить і взагалі не розповідає в мережі.

Проте, деякі дані про себе Даша все ж говорить, в тому числі і інтригує кадрами з життя.

За словами користувачів, примітний той факт, що полетіла Даша в день, коли у Макса Михайлюка – її колишнього коханого, народилася дочка від моделі – Дар'ї Хлистун. У цей самий день дівчина вирішила якраз виїхати на відпочинок.

Нагадавши, Ульянова показала, якою була до "Холостяка", різниця вражає: "Ого, така красива без надувних...".

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