Популярна українська співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, вирушила на відпочинок і показала свою фігуру в купальнику

Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки), яка останнім часом активно розвиває свою сольну кар'єру, вирішила трохи відпочити від роботи. Судячи з геотегів в Instagram, співачка вирушила в жарку Туреччину. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці вона поділилася фото з курорту.

На знімку Ліда Лі показала свою фігуру в цілісному чорному купальнику з глибоким вирізом на спині. Співачка позувала спиною до камери, злегка озираючись назад. Завдяки цьому глядачі могли розглянути її підтягнуте тіло і пишну п'яту точку. Зірка доповнила свій пляжний образ стильними круглими окулярами.

"У тепле літо, в новому купальнику", - підписала знімок Ліда Лі.

Її шанувальники тут же відреагували на новий пост зірки.

"Вау, вау, вогонь", "Хочу такий купальник", "Ай. Гаряча чортівка", "Ліда у тебе дупа шикарна! є що показувати", - пишуть люди в коментарях.

Зазначимо, що Ліда Лі запам'яталася українцям ще після участі на шоу «Голос країни», а також виступів на бек-вокалі у Монатіка. Не так давно вона почала будувати сольну кар'єру і тепер активно просуває себе як співачку.

Нагадаємо, підопічна Монатіка засвітила свого малюка, кадри щастя: "У нас важливі новини!".

Як повідомляла Politeka, підопічна Монатіка в сукні з розрізом до стегна розляглася на капоті авто: "Це був перший...".

Також Politeka писала, що підопічна Монатіка в одному халаті показала, як наводить марафет перед дзеркалом: "Настрій на вихідні".