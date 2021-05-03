Пішов з життя знаменитий актор театру і кіно, народний артист Росії Юхим Каменецький

Як повідомили російські ЗМІ з посиланням на художнього керівника Театру ім. В. Ф. Комісаржевської Віктора Новікова, 3 травня пішов з життя 85-річний актор Юхим Каменецький. Точна причина його смерті не розкривається, проте відомо, що артист помер у лікарні цієї ночі.

"До останнього часу він продовжував виходити на сцену. Останньою виставою в його репертуарі була комедія Григорія Дитятковського "в осколках власного щастя", - розповів Новіков.

Раніше Кам'янецький переніс важку хворобу, проте в 2015 році після проблем зі здоров'ям він все ж зміг повернутися на сцену і продовжив працювати в театрі.

Юхим Каменецький народився 27 липня 1935 року в Новозибкові. Він почав грати в театрі спочатку в Пензі, а пізніше – в Ризі. У його репертуарі були десятки ролей як класичних, так і в сучасних п'єсах. Актор також грав і в кіно. За життя Каменецький був удостоєний звання народного артиста Росії.

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Через ускладнення після коронавірусу він помер у лікарні Тбілісі. Йому було 85 років.

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