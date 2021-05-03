Знаменита українська актриса Наталка Денисенко показала, як сама влаштувала собі розкішну фотосесію
Зірка серіалу "Кріпосна" поділилася з шанувальниками незвичайними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Зазвичай знаменитості діляться з фанатами готовим результатом своїх професійних фотосесій. Однак, Денисенко не тільки організувала свою власну зйомку, а й показала відео з її процесом.
На новому відео актриса спочатку сама розставляє реквізит, а потім позує в наряді, також підібраному власноруч. Спочатку Денисенко фотографувалася в білій сукні, потім додала до нього білосніжну шубку, а пізніше позувала вже в одній шубі, лежачи на підлозі.
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"Весь стиль цієї фотозйомки я придумала сама. Я обожнюю білі речі, легкість, красу і ніжну сексуальність», - підписала кадри актриса.
У коментарях до відео відзначилася Ольга Сумська.
"Розкішна Наталі", - написала легендарна актриса.
Шанувальники Денисенка також не змогли пройти повз такий пост.
"Як завжди просто неймовірно красива", "ти перлина нашої України!", "Це шалено красиво!!! У вас дуже класний смак!", "Ангел Шанель", - пишуть люди.
Раніше Денисенко показала фото, на якому вона присіла в крісло і мило позує, вражаючи свіжим виглядом. Перед камерою красуня з'явилася в стильних білих брюках і світлому картатому піджаку з перламутровими гудзиками.
Нагадаємо, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко приспустила кофту, подражнивши пікантним виглядом.
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