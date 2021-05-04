Популярна українська ведуча Леся Нікітюк не обійшла стороною скандал, який спалахнув навколо Костянтина Меладзе.

Як пише Politeka.net, телеведуча зробила свою заяву з цього приводу, і виклала його в сторіс свого Instagram.

"Ну що сказати. Хотілося б, звичайно, приклеїться до того скандалу, і заявити на весь світ, що за всю мою кар'єру мені ніхто нічого не пропонував. Було б, звичайно непогано", - жартівливо сказала Нікітюк.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак заявила, що Костянтин Меладзе хотів близькі стосунки взамін на плідну співпрацю.

Пізніше Оля Полякова підтримала свою колегу, чим спровокувала чергову хвилю гнівних обговорень.

"Я хочу заявити, що я вірю і думаю, що вона говорить правду, тільки тому, що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини», - зізналася вона.

У свою чергу колишня учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер заявила, що домагання від Меладзе – це за межею розуміння, адже його ім'я не може стояти поруч з подібним висловлюванням.

"Сьогодні люди, які розуміють, як користуватися Інстаграмом і статусом, використовують будь-яку можливість, щоб привернути до себе більше уваги. Я за Олю не буду розпоряджатися, чому вона це підхопила. Але вона, як мені здається, людина гуморною, і я не думаю, що ці слова варто приймати всерйоз", – сказала Мейхер, натякаючи на те, що Полякова просто намагалася привернути увагу до себе.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Нова "Холостячка" Злата Огневич пересварила українців: "після Мішиної так знизити планку"

Також Politeka писала, що Нікітюк в міні-шортиках і ТОПі показала, як насправді виглядає вранці: "злякалися?"