Співачка Вікторія Смеюха порадувала шанувальників яскравим кадром в компанії двох баскетболістів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, яка виступала у складі групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним фото, на якому позує в компанії двох кремезних і високих баскетболістів. При цьому на їх тлі дівчина виглядає досить мініатюрною.

На новому знімку Вікторія з хлопцями відображені в залі, де проходила гра. Перед камерою співачка з'явилася в скромному вбранні - на ній вузькі сірі джинси і темна кофтинка, поверх якої вона накинула коротку шкіряну куртку, при цьому на шиї у зірки бачить яскравий жовтий шарф вболівальника. Волосся дівчини розпущене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографії Смеюха написала: "надихала Kyivbasket на перемогу! Але хтось же повинен бути с*кс-символом команди. Політ - природний стан баскетболіста. У мене зараз, як ніколи раніше в кар'єрі і в особистому житті новий етап, новий політ. У цей день мені пощастило побувати на неймовірно цікавому баскетбольному матчі двох київських команд: прагнення до перемоги, мотивація, спортивна злість, овації глядачів, посмішки вболівальників – стільки позитивних емоцій під час гри!",- поділилася враженнями співачка.

Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" показала, на що пішла заради гарячого фото в бікіні:" хто з вас любить ризик так само?".

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