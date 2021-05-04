Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своєю радістю
Кулінар виклав кадри на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Ектор Хіменес-Браво радує своїх фоловерів не тільки рецептами смачних страв, але часто і досить відвертими особистими фото. Ресторатор дійсно може похвалитися чудовою фізичною формою, яку підтримує за допомогою дієти і тренувань.
«У Моєму меню немає цукру, вершкового масла, жирних продуктів і борошна, але всі інші продукти я їм. Просто це здорова їжа", - розповідав Ектор раніше.
Не менш важливим елементом є і заняття в залі.
"Я ходжу в спортзал чотири рази на тиждень. Це досить важко. Іноді замислююся: а може, не треба було починати? Але, по правді кажучи, Якщо я пропускаю тренування, відчуваю почуття провини! Це змушує мене встати і піти в зал», - зізнавався суддя шоу "Майстер Шеф".
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Можна собі уявити, який дискомфорт у нього викликало закриття тренажерних залів у зв'язку з локдауном. Тому, як тільки обмеження в Києві зняли Ектор відправився на тренування.
"Нарешті зали відкриті", - написав задоволений Ектор.
Схоже, що компанію йому склав український ведучий, герой шоу "Холостяк" Микита Добринін.
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