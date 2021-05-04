Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників новим образом і запропонувала пограти

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Зірка останнім часом часто змінювала образи, чим іноді прямо шокувала своїх шанувальників, так і цього разу красуня здивувала новою зачіскою.

У своєму мікроблозі Аліна опублікувала кумедне відео, на якому виконує одну зі своїх пісень. У кадрі в якийсь момент з'являється її новий хлопець - актор Роман Полянський. Але найбільше уваги дісталося незвичайній зачісці артистки - тут у неї пишні дрібні кучері, які дуже схожі на її дитячу зачіску з кліпу "Бджілка".

У підписі до публікації Гросу оголосила конкурс для фанатів, заговоривши про алкоголь. "Всім привіти. На честь святкового настрою, хочу серед вас розіграти в цьому пості 2 квитки (на мій концерт 5 червня у Фастові), які потраплять в одні руки, тому, хто першим відповість на питання. Отже, питання: скільки у мене пісень, які містять будь-яку згадку про алкоголь? Наприклад, Голий Король - "я вино в этой боли разбавила..." і в інших", - написала Аліна.

А шанувальники тут же почали обговорювати її новий образ і відповідати на питання. "Точно Бджілка!", "Запальна пісенька, клас", "Шикарні", "Здорово і пісня в новій інтерпретації, і кучері клас", "Красунчики", "Ваш голос, Аліна, це магія", "Красуня", - пишуть в коментарях.

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