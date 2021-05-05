Серед них міг опинитися і нинішній тренер збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зробив відверте зізнання

Народився майбутня зірка світового футболу в селі Дворківщина, що на Київщині. Там він провів перші три роки свого життя. У 9 років Андрій спробував піти в спортивну школу і з першого разу у нього це не вийшло.

Його спортивна біографія ледь не обірвалася, коли після аварії на Чорнобильській АЕС дітей евакуювали з міста.

Шевченко каже, що в його рідному селі вже не залишилося друзів.

"Всі вони загинули. Не від радіації, а від алкоголю, наркотиків і проблем зі зброєю. Коли звалився "залізна завіса", світ, який ми знали - розвалювався, мої друзі ні в що не вірили і врешті-решт заблукали. Любов батьків і футбол врятували мені життя", - передає словами тренера української збірної Sport.ua.

Раніше ми повідомляли, що Шевченко має намір покинути пост тренера головної команди України. За його словами, після чемпіонату Європи його метою стане робота в "Мілані".



Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.

Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".

Також Politeka писала, що Шевченко погодився очолити Мілан, але є умови.





