Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зробив відверте зізнання
Народився майбутня зірка світового футболу в селі Дворківщина, що на Київщині. Там він провів перші три роки свого життя. У 9 років Андрій спробував піти в спортивну школу і з першого разу у нього це не вийшло.
Його спортивна біографія ледь не обірвалася, коли після аварії на Чорнобильській АЕС дітей евакуювали з міста.
Шевченко каже, що в його рідному селі вже не залишилося друзів.
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"Всі вони загинули. Не від радіації, а від алкоголю, наркотиків і проблем зі зброєю. Коли звалився "залізна завіса", світ, який ми знали - розвалювався, мої друзі ні в що не вірили і врешті-решт заблукали. Любов батьків і футбол врятували мені життя", - передає словами тренера української збірної Sport.ua.
Раніше ми повідомляли, що Шевченко має намір покинути пост тренера головної команди України. За його словами, після чемпіонату Європи його метою стане робота в "Мілані".
Нагадаємо, дружина Шевченка показала, чим підкорила зірку футболу: оголила все найцікавіше.
Як повідомляла Politeka, здоров'я Шевченка серйозно похитнулося, українця відправили під ніж:»важко боротися".
Також Politeka писала, що Шевченко погодився очолити Мілан, але є умови.