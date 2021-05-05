Українців попереджають про суттєвий стрибок комунальних тарифів

У наступному опалювальному сезоні 2021-2022 рр.платити за газ доведеться значно більше. До такого висновку експерти прийшли, вивчивши тарифи, оприлюднені газопостачальними компаніями, передає UBR.ua.

Найвідчутніше подорожчання буде для тих, хто живе в сільській місцевості та приватному секторі, впевнений голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Якщо раніше цієї категорії доводилося платити 1-3 тис. грн / міс. за споживання 400-500 куб.м газу, то з осені суми в платіжках можуть бути вже 4-7 тис. грн/міс. Все залежить від регіону і постачальника, зазначив експерт.

Що стосується жителів квартир, то якщо раніше до 50 квадратних метрів щомісячна платіжка становила до 2 тис.грн. З початком нового опалювального сезону треба готуватися віддати 2,5-2,7 тис.грн в місяць.

Як підрахувала експе у сфері енергетики та ЖКГ Марія Яковлєва, щомісяця сім'я з трьох осіб, яка використовує газ (готуючи їжу на плиті), платитиме:

95 грн - за відсутності лічильника;

55 грн - за наявності лічильника;

156 грн - за відсутності гарячої води та лічильника;

390 грн - для підігріву води (газова колонка).

Середньостатистичний будинок площею до 200 кв.м в холодний сезон використовує на опалення приблизно 300-500 куб. м газу на місяць. При такому розкладі в місяць доведеться заплатити 2900-4830 грн.

За оцінками співзасновника фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука, обігрів будинку площею близько 200 кв.м в минулий опалювальний сезон коштував близько 18 тис. грн/сезон. У наступний осінньо-зимовий період платіжки, ймовірно, підростуть до 20 тис.грн.

Експерт не виключив, що газопостачальні підприємства будуть проводити акції і пропонувати заплатити за весь річний обсяг газу по 5-6 грн/куб.м. у такому випадку економія може скласти кілька тисяч гривень.

Як відомо, з 1 травня українських споживачів перевели на фіксовану ціну на газ, яка діятиме до 30 квітня 2022 року.

Наприкінці квітня газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ за умовами "річного тарифу".

За кубометр газу компанії просять від 7,99 до 13,5 грн.

Найнижчі річні ціни-від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр запропонували чотири компанії.

Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ТОВ "Евода Трейд" КП "Луцькводоканал", 7,89 грн – ТОВ" Черкасигаз збут "та ТОВ" Уманьгаз збут", 7,96 грн – ДК"Нафтогаз України".

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