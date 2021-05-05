Нова дружина телеведучого і зірки "Маски" Володимира Остапчука показала, як її любить чоловік
Як повідомляє Politeka.net, днями Остапчук примчав до Христини в Єгипет, де вона відпочивала з друзями. Останні пару днів пара активно надолужувала згаяне, відпочиваючи на повну. В останній день відпочинку зірки влаштували справжні посиденьки з друзями з шампанським.
Пізніше Христина стала публікувати відео, на яких вони з Вовою обіймалися і цілувалися.
"Який у нас сьогодні крутий день", - підписала сторіс Христина.
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Варто відзначити, що в один момент Володимир, забувши про оточуючих, став обціловувати свою дружину. Він обсипав її тіло поцілунками, а Христина тільки посміхалася.
"Багато поцілунків! Обережно!",- попередила дівчина.
Додамо, що Христині сподобалося відпочивати без чоловіка. Вона заявила, що поїхати відпочивати однією було класною ідеєю. Як відомо, телеведучий повинен був летіти у відпустку разом з дружиною, але не зміг через справи. В результаті дівчина полетіла відпочивати одна. За словами Горняк, вони сильно скучили один за одним.
Раніше ми писали, що Христина похвалилася фігурою в оригінальному зеленому купальнику. При цьому загар на тілі зірки був далеко не ідеальним.
Нагадаємо, що Остапчук "помстився" відпочиваючій в Єгипті дружині за хвастощі, зганьбивши її в мережі: відео.
Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук показав, як скучив за дружиною, яка поїхала без нього до Єгипту: особисті кадри.
Також Politeka писала, що дружина Вови Остапчука, що рвонула до Єгипту без чоловіка, вразила новими кадрами: «як вони роблять це на спеці?».