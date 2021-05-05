Зміни вступили в силу з цього місяця

Українці, які бажають отримати субсидії від держави, тепер будуть зобов'язані подавати декларацію про доходи та витрати

В силу вступила відповідна постанова, прийнята Кабміном у квітні цього року.

В офіційному документі, опублікованому на Урядовому порталі, повідомляється, що з цього місяця житлові субсидії зможуть отримувати тільки люди, які подали декларацію про доходи і витрати. Крім того, бажаючі отримати допомогу від держави повинні будуть подати нову заяву про призначення субсидії.

Також було розширено список можливих джерел доходу, які враховуються при нарахуванні субсидії. Зокрема, до нього увійшли доходи від розміщення депозитів і дивіденди від цінних паперів.

Українці зможуть подавати заявки та необхідні документи для отримання субсидій поштою або в електронній формі через сайт в Мінсоцполітики, а також в паперовому вигляді через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення в райдержадміністраціях.

При подачі заявок в період з травня по вересень цього року, субсидії будуть призначатися з травня 2021 року.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що в Україні планують зменшити розмір субсидій. Так, у парламенті працюють над законопроектом, який має реформувати систему оподаткування. Українцям обіцяють повертати частину грошей від сплачених з доходів податків, однак разом з цим планується скоротити обсяг соціальної допомоги.:

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