Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян вразила шанувальників появою в білому костюмі

Як повідомляє Politeka.net, любителька мільйонів порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Кім і її зіркові сестри люблять демонструвати в мережі відверті образи в одязі і без неї. Цього разу Кардашьян вирішила показати, як виглядає в стильному білому вбранні.

На нових знімках зірка відображена на парковці по дорозі до свого авто. Кім одягнена в білий костюм, що складається з обтягуючої міні-спідниці і короткого топа з відкритою спиною. Наряд ідеально підкреслив форми моделі завдяки облягаючому крою.

Доповнили образ Кардашьян босоніжки на високих зав'язках. Зірка досить посміхалася на нових фото.

Шанувальники знаменитості прийшли в захват від її поста.

"Ти виглядаєш сильною і впевненою", "чудово", "Люблю тебе в білому", "Самотня Кім - найкраща Кім", "Кім, ти виглядаєш на 20", "Оу, Кіммі, Ти виглядаєш щасливою", - пишуть люди.

Відзначимо, що зараз зірка знаходиться в процесі розлучення зі своїм чоловіком – репером Каньє Вестом.

Раніше ми писали, що Кім поділилася фото, на якому вона зображена на веранді серед густої екзотичної зелені. На прогулянку вона вийшла в модному світлому бікіні, але декольте прикрила вільної сірої сорочкою, яку не стала застібати повністю.

Нагадаємо, майже холостячка Кардашьян після схуднення з'явилася в сміливому бікіні: "Королева".

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