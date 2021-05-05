Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі в розстебнутій майці засвітила свої татуювання

В останні роки 45-річна актриса стала рідше з'являтися на світських заходах, зосередившись на своїй роботі для ООН і заняттях благодійністю. Проте шанувальники не забувають про свого кумира, і регулярно публікують в мережі її архівні фото, захоплюючись красою актриси.

Як пише Politeka.net, на одній з подібних фан-сторінок з'явився новий пост з фотографією Джолі. На знімку актриса відображена в період піку своєї популярності.

На кадрі Енджі схилилася над чимось, відкривши рот і дивлячись вниз. Зірка позує в брюках пісочного кольору і білому топіку з великим розрізом знизу. Таким чином, живіт актриси виявився відкритий. Варто відзначити, що на знімку в очі кидається худорба Джолі, яка особливо помітна по її руках з татуюваннями.

Втім, шанувальники актриси явно в захваті від її зовнішності, адже навіть її архівні фото з легкістю збирають лайки.

Раніше ми писали, що в мережі з'явився кадр з Джолі, що позує в білому костюмі з широким білосніжним ременем і кофтою з мереживами, що виглядає з декольте. Розпущене волосся, яскравий макіяж і навіть сяюча посмішка не змогли приховати виснажений вигляд Джолі.

Нагадаємо, виснажена Анджеліна Джолі стурбувала зовнішнім виглядом в білому костюмі: "Все висить вже".

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