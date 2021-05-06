В Україні цього року серйозно взялися за одержувачів субсидій

У 2021 році уряд доручив уповноваженим органам ретельно вивчити субсидіантів, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів України.

Тепер нараховуватимуть субсидії за новими правилами. Насамперед варто розуміти, що цього разу автоматичного продовження субсидій не буде. Щоб отримати пільгу з першого травня необхідно надати повний пакет документів, зазначених на урядовому порталі.

Також декларація, яку заповнюють претенденти на субсидії, тепер включатиме кілька нових пунктів. Необхідно вказати, чи володіє претендент на субсидію банківським депозитом у розмірі понад 25 прожиткових мінімумів. Важливо, щоб такою особою не здійснювалася покупки валюти або банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень, це теж потрібно буде вказати.

Необхідно буде вказати, чи є в наявності автомобіль, вік якого не перевищує п'ятнадцять років, а також чи здійснювалися покупки на суму понад 50 тисяч грн.

Пункт про наявність боргів по аліментах залишився незмінним.

Українці зможуть подавати заявки та необхідні документи для отримання субсидій поштою або в електронній формі через сайт в Мінсоцполітики, а також в паперовому вигляді через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення в райдержадміністраціях.

При подачі заявок в період з травня по вересень цього року, субсидії будуть призначатися з травня 2021 року.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що в Україні планують зменшити розмір субсидій. Так, у парламенті працюють над законопроектом, який має реформувати систему оподаткування. Українцям обіцяють повертати частину грошей від сплачених з доходів податків, однак разом з цим планується скоротити обсяг соціальної допомоги.

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