Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами кадрами з гримерки

Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів чоловіків. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася кількома кадрами із закулісся свого життя - гримерки.

На нових знімках видно, що Лера відобразила себе на телефон, стоячи перед дзеркалом. Навколо неї в гримерці твориться хаос, на задньому плані видно ще одну актрису Тетяну Песик, яка розкинулася в кріслі в оригінальній позі. Перед камерою красуня з'явилася в зухвалому рожевому мінісукні, яке оголило плечі, підкреслило витончену фігуру і довгі худі ноги. Волосся дівчини недбало укладені, а на обличчі яскравий макіяж і задоволене вираз, вона навіть язик показала сама собі.

У підписі до фотографії Товстолес написала: "Це закулісся мого життя. На тлі прекрасна @tanet_vip і @anastasia_katsman. Бардак в гримерці, але ідеальні ми. Як вам я в рожевому?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото красуні, засинаючи її компліментами, а деякі почали жартувати про колегу Лери Тані. "Сукня хороша, як раз для тебе", "Дуже навіть гуд", "Дуже красива", "Песик ледь не зганьбилася", "Красива яка", "Танька просто бомба", "Красуня", "А що на задньому плані за бабка, з розсунутою рогаткою і руки на пузі", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" в яскравій білизні розбурхала кадрами в роздягальні: ну дуже смілива поза.

Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Квартал 95" показала, хто тут бос, вип'ятивши сідниці в червоній білизні: "Зловживаєш..."

Також Politeka писала, Блондинка з "Квартал 95" переборщила з розтяжкою, показуючи форми в спідниці з вирізом: "Ого!".