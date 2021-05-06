Відома італійська актриса і модель Моніка Беллуччі захопила молодим видом

56-річна актриса викликає захоплення своєю зовнішністю, якій можуть позаздрити і жінки значно молодше. І це при тому, що ін'єкції і пластичні операції актрисі чужі — вона пропагує природне старіння. Що стосується догляду, тут актриса робить на очищення і зволоження шкіри.

І такі прості рекомендації, схоже дають чудовий результат. У чому можна переконатися, подивившись на нове фото Беллуччі, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На чорно-білому фото обличчя Моніки Беллуччі відображено крупним планом. Актриса поставила підборіддя на долоні, а погляд спрямувала вдалину. На обличчі видно тільки легкий макіяж, волосся залишилися розпущені.

Користувачі Мережі були захоплені красою актриси, і не поскупилися на компліменти, щоб висловити своє захоплення.

"Зачаровує ангельська чудово чудова приголомшлива краса", "ідеал", "найкрасивіша жінка в світі", "розкішний вигляд", "Королева", "чудова і божественна Моніка, як завжди чудова, красива", "Моніка Незрівнянна", "Марія Магдалина", "аж дух захоплює", "дуже чесно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що 56-річна Моніка Беллуччі показала, як змінилася за останні 20 років.

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі зняла лямки купальника, показавши вдалий Пляжний лук.

Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі показала декольте з нового боку, розстебнувши блузку на вулиці.