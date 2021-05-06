Відома українська модель, переможниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Тетяна Брик поділилася черговим кадром зі своєї фотосесії

Цього разу модель і витонченою фігурою поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram стильним кадром. На фото Брик постала в трендовому корсеті яскраво-лавандового відтінку.

Довгі рівні локони модель залишила розпущеним, а з аксесуарів використовувала тільки акуратні сережки.

"Давай поговоримо?» ,- написала Тетяна під постом.

Один з шанувальників жартівливо підмітив: "вже Доїдаєш всю їжу з холодильника?😅💖». На що модель з позитивом помітила: »ось доїла, корсетом потягнула все і норм😂".

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«Хочу випити❤️; Давай; Гарно) проста, спокійна😌; Шикарна💜; Прекрасна😍; На заставку 💜; ну дуже красива😍🤍; 😍💜 цукерочка; Що робити, коли сумно?) ; я тільки що закінчила дивитися ТМПУ сезон 4, я так рада що ви перемогли❤️; Ти все ще стрибаєш на скакалці кожен день?💥💛».

Раніше красуня поділилася новими знімками в своєму Instagram. Як з'ясувалося, Брик покинула Україну, щоб провести час у Туреччині. У своєму новому пості модель зізналася в коханні одному з міст цієї країни.

"Люблю Стамбул... ось прям нестерпно як люблю", - написала вона.

Як доказ своїх почуттів Брик поділилася знімками, зробленими на тлі міста. На фото вона позує на вершині пагорба, а за її спиною видніються будівлі.

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