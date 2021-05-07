Погода в Україні 7 травня засмутить сильними дощами з грозами
Як передає Politeka.net, весняне тепло недовго затрималося на території країни, затьмаривши настрій проливними дощами. Опади очікуються практично у всіх регіонах України за винятком східних областей. Через дощі знизиться температура повітря. У деяких регіонах вночі очікується до 3-5 градусів.
Так, у західних областях 7 травня буде прохолодно. Вдень температура триматиметься в районі 14-17 градусів, а вночі опуститься до 3-7 градусів. Весь день у західних областях йтимуть дощі.
У центрі України теж дощитиме. У Києві опади очікуються вдень. Температура повітря коливатиметься в районі 16-18 градусів.
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У південних регіонах у п'ятницю буде сухо, за винятком Одеської області. Там буде дощ. При цьому температура буде вельми високою. В Одеській та Херсонській областях очікується 20-22 градуси тепла. У Миколаївській області буде трохи прохолодніше - до 19-21 градуса.
Найсприятливіша погода в п'ятницю буде в східних регіонах. Там буде сухо і сонячно. Температура підніметься до 18-22 градусів.
Варто відзначити, що 8-9 травня погода в Україні різко зіпсується. Температура буде поступово знижуватися, а опади зіпсують настрій на вихідних.
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