Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька підкорила млосним образом в розстебнутій сорочці

Як передає Politeka.net, Зарицька прославилася після того, як у складі гурту KAZKA підкорила «Х-фактор». Дівчина і до цього намагалася пробитися в шоу-бізнес, але у неї це погано виходило. Сьогодні кар'єра Зарицької йде вгору. Вона рекламує різні бренди і записує нові пісні.

На свіжому фото співачка постала в розкішному образі. Вона приміряла об'ємну білу сорочку, яку розстебнула, засвітивши зону декольте. На фото зірка возз'єдналася з природою.

"Найсолодша інфекція. Тіла і розуму. Найсолодша ін'єкція. Будь-якого виду", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красиві фото", "Фото супер", "казка, а альбом вже готуєте?", "Вауууу», "До чого ж хороша!", "Дівчина мрії", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька разом з Дмитром Мазуряком і Микитою Будашем засвітилися разом на одному із заходів. Співачка позувала в незвичайній сукні чорного кольору. Так як у Зарицької дуже пишна фігура, вона ховає її під об'ємними сукнями і нарядами. Сукня на фото була схожа на величезний дзвін, повністю приховавший фігуру співачки під тканиною.

Нагадаємо, що музиканти з KAZKA вразили перетворенням, примірявши похмурі образи:"відпад".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA в чорній шкірі заінтригувала кадром з нових зйомок: "Україна має талант?".

Крім того Politeka писала, що солістка KAZKA показала, як виглядала задовго до популярності: "трохи ексклюзивних архівних відео".