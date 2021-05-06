Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука не стримала емоції, побачивши стан їхньої квартири по приїзду з відпустки

Останні дні пара провела в Єгипті. Спочатку Христина Гірняк вирушила туди з друзями, а пізніше Остапчук приєднався до своєї дружини. Однак, їхня відпустка добігла кінця і вже в четвер подружжя прилетіло назад в Україну. На своїй сторінці в Instagram Гірник показала, як вони розбирають речі вдома, пише Politeka.net.

Цього вечора Остапчук влаштував дружині романтичну вечерю в ресторані. По дорозі до нього Гірняк вбралася, а потім показала, як вони з чоловіком насолоджуються пастою і живою музикою.

Однак, після повернення додому їх казка закінчилася. Так, на новому відео Дружина ведучого показала, що в їхній квартирі панує справжній бардак, адже подружжя почало розбирати свої валізи після відпустки.

"Ситуація розгром просто! Настрій...", - обуреним голосом вимовляє Гірник, підбираючи відповідне слово.

"Скандал", - підказує їй чоловік, який продовжує розбирати речі з валіз.

"Я вже розклав все", - завдоволено додає Остапчук, хоча за його спиною одяг безладно валяється по всій кімнаті.

Судячи з усього, його дружина залишилася незадоволена подібним рішенням проблеми.

Раніше ми писали, що на новому знімку, який показала Христина, вона зображена на пляжі, дівчина ніжиться на сонці в цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому купальнику, який підкреслює її засмаглу шкіру.

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