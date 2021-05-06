Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука не стримала емоції, побачивши стан їхньої квартири по приїзду з відпустки
Останні дні пара провела в Єгипті. Спочатку Христина Гірняк вирушила туди з друзями, а пізніше Остапчук приєднався до своєї дружини. Однак, їхня відпустка добігла кінця і вже в четвер подружжя прилетіло назад в Україну. На своїй сторінці в Instagram Гірник показала, як вони розбирають речі вдома, пише Politeka.net.
Цього вечора Остапчук влаштував дружині романтичну вечерю в ресторані. По дорозі до нього Гірняк вбралася, а потім показала, як вони з чоловіком насолоджуються пастою і живою музикою.
Однак, після повернення додому їх казка закінчилася. Так, на новому відео Дружина ведучого показала, що в їхній квартирі панує справжній бардак, адже подружжя почало розбирати свої валізи після відпустки.
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"Ситуація розгром просто! Настрій...", - обуреним голосом вимовляє Гірник, підбираючи відповідне слово.
"Скандал", - підказує їй чоловік, який продовжує розбирати речі з валіз.
"Я вже розклав все", - завдоволено додає Остапчук, хоча за його спиною одяг безладно валяється по всій кімнаті.
Судячи з усього, його дружина залишилася незадоволена подібним рішенням проблеми.
Раніше ми писали, що на новому знімку, який показала Христина, вона зображена на пляжі, дівчина ніжиться на сонці в цікавій позі. Перед камерою вона з'явилася в стильному білому купальнику, який підкреслює її засмаглу шкіру.
Нагадаємо, Остапчуки віддалися утіхам біля басейну, кадри з жаркого курорту: "багато поцілунків...".
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж: "Привіт, я Христина, і я....".
Також Politeka писала, що дружина Остапчука блиснула плоским животиком у білому купальнику: "якщо повернутися в юність...".