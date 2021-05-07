Стало відомо, якою буде погода в Україні на 8 і 9 травня
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, в деяких регіонах температура повітря може опуститися нижче нуля.
У суботу майже у всіх регіонах країни будуть лити дощі, можливі навіть грози. На щастя, стовпчики термометрів 8 травня не опуститися нижче 10 градусів.
Неділя нарешті принесе тепло і сонячну погоду, але не вночі.
"Ніч на неділю буде холодною, + 3 + 8 градусів. А на Заході навіть можливі заморозки на грунті!",- повідомила Діденко.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат вивіз їхню 9-річну дочку з Росії: "Соня, вчи турецьку мову"
"Чекали сімох": 25-річна дівчина народила 9 дітей за один раз, кадри
"Холостячка" Огневич здивувала новою зовнішністю, не впізнали навіть сусіди: "Це мої натуральні..."
"Дан покинув Україну": в Мережі розкрили, де зараз Балан, показавши ще одну його кохану жінку
Небезпечна хвороба косить ряди бійців ЗСУ, заражаються один за іншим: що відбувається
Фахівець зазначила, що 9 травня в Україні буде тепло, а дощі обійдуть нас стороною.
"У суботу одягайтеся тепліше, візьміть в сумку парасольку, а в неділю парасольку можете викласти, а взяти значно легші сонцезахисні окуляри", - порадила синоптик.
Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується погіршення погодних умов.
Синоптики Гідромедцентру повідомляють, що пориви вітру 7 травня сягатимуть 20 метрів за секунду, оголошено I рівень небезпеки.
Нагадаємо, що антициклон "Труді" накриє Харківську область, названа дата: якою буде погода.
Як повідомляла Politeka, дощі будуть лити на поминальні дні в Україні: названі регіони.
Крім того Politeka писала, що погода знову випробує українців на міцність, пощастить тільки деяким областям: «сніг, дощі і...».