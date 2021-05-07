Стало відомо, якою буде погода в Україні на 8 і 9 травня

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі вихідні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.



За словами фахівця, в деяких регіонах температура повітря може опуститися нижче нуля.



У суботу майже у всіх регіонах країни будуть лити дощі, можливі навіть грози. На щастя, стовпчики термометрів 8 травня не опуститися нижче 10 градусів.

Неділя нарешті принесе тепло і сонячну погоду, але не вночі.

"Ніч на неділю буде холодною, + 3 + 8 градусів. А на Заході навіть можливі заморозки на грунті!",- повідомила Діденко.

Фахівець зазначила, що 9 травня в Україні буде тепло, а дощі обійдуть нас стороною.

"У суботу одягайтеся тепліше, візьміть в сумку парасольку, а в неділю парасольку можете викласти, а взяти значно легші сонцезахисні окуляри", - порадила синоптик.





Раніше ми повідомляли, що в Україні очікується погіршення погодних умов.

Синоптики Гідромедцентру повідомляють, що пориви вітру 7 травня сягатимуть 20 метрів за секунду, оголошено I рівень небезпеки.



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