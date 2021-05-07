З 1 травня жителі Кривого Рогу зможуть їздити на громадському транспорті безкоштовно
Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба Криворізької міської ради. Головна мета такого ноу-хау - стимулювання людей пересісти з особистих автомобілів на громадський транспорт. Для цього городяни повинні оформити картку криворіжця і пред'являти її під час поїздок.
У транспорті встановлять спеціальні валідатори для зчитування карт. Мають право на карту всі жителі, прописані в Кривому Розі. Її вже оформили понад 300 тисяч жителів.
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Кривий Ріг-перше місто в Україні, якій запровадив подібну ініціативу. Обійдеться вона місту в суму близько 14 мільйонів гривень на рік. Подібне рішення-хороший шанс на приведення комунального транспорту в порядок.
Безкоштовного проїзду не буває ні в громадському, ні в якому-небудь іншому виді транспорту: у всього є своя ціна, а точніше собівартість.
У разі Кривого Рогу, йдеться про безоплатний проїзд у комунальному громадському транспорті. Це трамвай, включаючи швидкісний або метротрам, як його тут називають, тролейбус і автобус. Але безоплатний він тільки для платять податки в місті городянин.
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