Екс-солістка групи "ВІА Гра", українська співачка Міша Романова показала, як відпочиває з сином за кордоном

Як передає Politeka.net, артистка змушена була піти з ВІА Гри, коли раптово завагітніла. Як зізнавалася співачка, для неї це стало несподіванкою. Більш того, будучи вагітною, зірка лягала під ніж хірурга, не знаючи про своє цікаве положення.

Незважаючи на всі складнощі, Романова дуже любить свого сина, хрещеним якого є її кращий друг і продюсер Макс Барських. На свіжих кадрах з курорту вона сиділа з дитиною на зеленій траві.

"Ми з Мартіном бажаємо всім прекрасного дня", - підписала фото артистка.

У коментарях блондинці залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники звернули увагу, що син Міші схожий на Макса Барських. Фото наробило галасу під постом, адже фанати стали сперечатися, чи є Барських батьком дитини.

"Красиві які", «ой, краще не буду говорити, чиї очі», «ви така красива і яскрава», «на Макса схожий», «Ах хлопчик, красень», «гарного Вам відпочинку», "яка ви красива, яка ви прекрасна сім'я з сином, всіх благ вам", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Барських і Романову у свій час пов'язували романтичні стосунки, але тепер вони просто друзі.

Нагадаємо, що подруга Макса Барських, обтягнувши пишні форми, викликала захват:"шкода, тебе більше немає у ВІА Грі".

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