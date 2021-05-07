Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася фрагментами їх з Потапом щасливих моментів з її дня народження

Днями знаменитість відсвяткувала своє 34-річчя, влаштувавши для своїх близьких застілля в мексиканському стилі. Співачка і її чоловік вже встигли поділитися кадрами зі свята в своїх соцмережах, однак, судячи з усього, у Насті ще залишилися фото, які вона хотіла б здатися шанувальникам. Про це зірка розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Так багато красивих миттєвостей нам вдалося відобразити. Залишилося ще багато красивих фотографій. Хочете, щоб я продовжила ними ділитися?", - звернулася до своїх передплатників співачка.

На нових знімках Каменських позувала поруч зі своїм чоловіком – відомим українським продюсером і репером Олексієм Потапенко. Він був одягнений у чорну футболку з вишитими на ній великими квітами. При цьому, на його голову падає тінь, яка створює на Лисій маківці артиста ілюзію наявності волосся.

А ось сама іменинниця вирішила повторити образ знаменитої мексиканки Фріди Кало. Настя позувала в чорній сукні з напівпрозорої тканини, що спадає з її плечей, а її образ доповнювали великі сережки і прикраси для волосся у вигляді квітів.

На фото співачка ніжно притискається до свого чоловіка, заплющивши очі від задоволення.

Шанувальники зірки тут же відреагували на її пост.

"Неймовірні", "Фото супер. Дивлюся і насолоджуюся вами просто без слів", "красива пара. Красива дівчина, не така як всі......індивідуальний. Залишайтеся такою", "нереальна пара від вас так і віє любов'ю і ніжністю. Збережіть це почуття на все життя", "Олексій відростив волосся?",- пишуть люди.

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