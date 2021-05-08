Українці помітили цікаву деталь в образі Олі Полякової 17-річної давності

Зараз 37-річна співачка, відома в Україні як «Суперблондинка», вважається однією з найефектніших зірок вітчизняної естради. Втім, знаменитість могла похвалитися вражаючими зовнішніми даними і в двадцятирічному віці.

Як пише Politeka.net, на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram з'явилося архівне фото з молодою Поляковою. У підписі зазначено, що на ньому співачці всього 20 років. Для порівняння поруч опублікували недавнє фото зірки. Варто відзначити, що судячи з цього знімка, за минулі 17 років зовнішність співачки змінилася лише незначно.

"Оля Полякова в 20 років і зараз. Час тільки прикрасило співачку і Зоряного детектива шоу МАСКА, чи не так?", - йдеться у підписі.

При цьому, українці помітили цікаву деталь: на думку багатьох людей співачка в молодості як дві краплі води схожа на свою 16-річну дочку Машу.

"На першому фото-копія старшої дочки", "Мала копія мама", "жінка з роками стає як дороге вино", "шикарна, просто вау", "Ну не лукавте, друге фото гарненько відретушовано", "не час, а пластичні хірурги", "схожа з донькою, тільки ніс у дочки іншої національності", "Стала навіть красивіше!", - пишуть люди в коментарях.

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