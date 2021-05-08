Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька показала свою маму

Як передає Politeka.net, Зарицька розмістила знімок на своїй сторінці в Instagram.

На фото Олексадра сидить на траві поруч зі своєю мамою Тетяною Володимирівною. Дівчина присвятила їй зворушливі слова.

"Мама - це перша в світі людина, яка підтримувала і вірила в усі мої мрії і цілі, які б вони не були дивні, якими б вони не здавалися нереальними, вона завжди була поруч, з самого дитинства ми вже планували ким би я могла бути, коли виросту, і я завжди говорила - артисткою! Тому все своє дитинство я танцювала, співала, грала в театрі, а мама була поруч, шила ночами костюми до виступів, приходила на вистави, слухала концерти щовечора, і вірила в свою маленьку артистку) спасибі, Ма. День матері у нас з тобою на все життя", - написала Олександра.

Користувачі Мережі захоплені тим, як красиво і молодо виглядає мама співачки.

"Як круто виглядає", - написали в коментарях.

Нагадаємо, раніше Олександра розповідала, що зараз живе разом з мамою, і дуже цьому рада.

"Зараз [мама] живе з нами за містом - це було моєю давньою мрією, я дуже люблю з ким жити, не можу бути одна. Дуже хотіла, щоб моя мама переїхала, і тепер ми живемо разом", - говорила співачка в кінці 2020 року.

Нагадаємо, що музиканти з KAZKA вразили перетворенням, примірявши похмурі образи:"відпад".

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