Співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра" поділилася приємними моментами з відпочинку в теплих краях
Відома виконавиця на травневі свята, як і більшість зірок шоубізнесу, полетіла за кордон.
Так, Міша Романова зі своїм маленьким сином вибрала для відпочинку турецьке узбережжя і не забуває ділиться яскравим контентом зі своїми шанувальниками в Instagram, передає Politeka.net
На свіжому знімку Міша Романова, яка тісно дружить з поп-співаком Максом Барських, засвітила свою точену фігурку в золотистому сарафані, з глибоким вирізом на бюсті.
Свій розкішний образ екс - "ВІА Гра" доповнила золотистими босоніжками і укладанням з хвилястим волоссям, які спадали по плечах.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
Полякова в гніві рознесла колег по сцені: "Ніхто не подзвонив і не привітав, а Кіркоров..."
Ксенія Мішина після чуток про розставання оголосила про викриття Еллерта: "Виявляється, він..."
Травень може повністю перевернути життя українців: названо найважливіші дати цього місяця
Нікітюк слідом за Лорак і Поляковою зробила свою заяву про "домагання" Меладзе: "Хотілося б, звичайно..."
Також красуня не забула поділиться своїми думками щодо подорожей.
"Нещодавно почула фразу, що подорожі, як діаманти, прикрашають ланцюжок наших буднів💎але ж правда, всі ці емоції в подорожах безцінні. Хочеться насолоджуватися кожним моментом до останньої краплі🍸», - написала вона.
Фолловери захопилися зовнішнім виглядом співачки, відзначивши її розкішну фігуру.
"Яка гарна фігура😍 поділіться рецептом (харчування, вид спорту)",
"Дивовижна красуня!!!!Міша ти чудовий чоловічок!!!!❤️🔥",
"Хороші слова, я коли перебуваю на відпочинку, і коли вже набридає, я завжди підбадьорюю себе схожими словами.😍❤️🔥",
"Барбі", "Лакшері Діва", "розкіш", - пишуть в мережі.
Нагадавши, подруга Макса Барських Романова дала привід для пліток, надівши шикарне плаття в підлогу
А ще Politeka писала, що подруга Макса Барських Міша Романова в пухнастому міні покрасувалася на камеру
Також Politeka повідомляла, що подруга Макса Барських з ВІА Гри, показавши животик, зізналася, як назве дочку