Співачка Міша Романова, екс-солістка групи "ВІА Гра" поділилася приємними моментами з відпочинку в теплих краях

Відома виконавиця на травневі свята, як і більшість зірок шоубізнесу, полетіла за кордон.

Так, Міша Романова зі своїм маленьким сином вибрала для відпочинку турецьке узбережжя і не забуває ділиться яскравим контентом зі своїми шанувальниками в Instagram, передає Politeka.net

На свіжому знімку Міша Романова, яка тісно дружить з поп-співаком Максом Барських, засвітила свою точену фігурку в золотистому сарафані, з глибоким вирізом на бюсті.

Свій розкішний образ екс - "ВІА Гра" доповнила золотистими босоніжками і укладанням з хвилястим волоссям, які спадали по плечах.

Також красуня не забула поділиться своїми думками щодо подорожей.

"Нещодавно почула фразу, що подорожі, як діаманти, прикрашають ланцюжок наших буднів💎але ж правда, всі ці емоції в подорожах безцінні. Хочеться насолоджуватися кожним моментом до останньої краплі🍸», - написала вона.

Фолловери захопилися зовнішнім виглядом співачки, відзначивши її розкішну фігуру.

"Яка гарна фігура😍 поділіться рецептом (харчування, вид спорту)",

"Дивовижна красуня!!!!Міша ти чудовий чоловічок!!!!❤️🔥",

"Хороші слова, я коли перебуваю на відпочинку, і коли вже набридає, я завжди підбадьорюю себе схожими словами.😍❤️🔥",

"Барбі", "Лакшері Діва", "розкіш", - пишуть в мережі.

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