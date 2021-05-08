Американська світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян, яка знаходиться в шлюборозлучному процесі, порадувала видом в купальнику
На пишнотілу знаменитість в Instagram підписані 219 мільйонів чоловік. І 8 травня модель, яка прославилася після реаліті - шоу "Сімейство Кардашьян", показала своїй великій аудиторії пляжний знімок, передає Politeka.net.
На кадрі знаменитість позує в чорному цікавому купальнику, на тлі тропічного пейзажу. Зірка спокусливо сперлася на колоду, піднявши свою ніжку і підставивши пишне тіло до сонця, а її волосся сплутаними пасмами майоріли на вітрі.
"Травневий день", - назвала Кім своє фото.
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Така публікація не залишилася без уваги шанувальників моделі.
Менше ніж за годину вона зібрала понад 600 тисяч лайків, крім того, в соцмережах почали комментіровть побачене.
"Королева",
"Хороші флюїди для всіх, хто це читає",
"Фантастична", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали, Кім позувала в зеленій сукні незвичайного крою. Наряд здавався рваним і створеним з різних клаптів тканини. Верх нагадував боді, а тонкий поясок підкреслив талію.
Зірка повернулася до камери боком, показуючи місця, завдяки яким прославилася.
"Я зберігала цю сукню на канікули, але я думаю, можна показати зараз", - написала Кардашьян.
Нагадаємо, майже холостячка Кім Кардашьян з подружкою в тонких смужках бікіні помірялися соковитими вигинами.
А ще Politeka повідомляла, Майже холостячка Кім Кардашьян без сорому показала, що сховала під халатиком.
Також Politeka писала, Майже холостячка Кім Кардашьян в міні-бікіні використовувала останній аргумент.