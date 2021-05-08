Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко зворушила мережу одкровенням про хворобу чоловіка

Як передає Politeka.net, останні кілька днів зірка знаходиться поруч зі своїм чоловіком, співаком Владом Топаловим, який потрапив до лікарні. Артисти не розповіли шанувальникам, що сталося з Владом, проте Тодоренко вирішила поділитися з ними своїми емоціями.

"Мало не втратила тебе, @vladtopalovofficial. Коли ти пропав з радарів не на 2 години, як планували, а на 9, мені стало страшно! Мені здається, що моє серце зупинилося на час. А потім подзвонив лікар, сказавши, що ти прокинувся, і по моїх щоках потекли сльози!", - зазначила Регіна.

За її словами, коли вона почула голос чоловіка, відразу ж згадала, як в перші місяці знайомства насолоджувалася його «зігріваючим ласкавим тембром».

"Такі ситуації, як операція, влаштовують справжній струс, пробуджують вулкани почуттів, які заснули, змушують звернути увагу на деталі, і радіти кожній посмішці і погляду коханої людини!",- підкреслила зірка.

Варто відзначити, що деяких шанувальників розлютив той факт, що Тодоренко не розповіла причин госпіталізації Топалова. Її навіть порівняли з Ольгою Бузовою, яка днями теж опинилася в лікарні.

"Що сталося то? Бузова, Топалов..закидають інтриги..жах", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Тодоренко з "Орла і решки" похвалилася новим звершенням в Росії, повторивши за Бузовою:"іноді складно...".

Як Politeka писала, що Тодоренко з "Орла і решки" з чоловіком потрапили в лікарню, з'явилися кадри:"Слава Богу, що живий...".

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко з "Орла і решки" вилила душу про те, що відбувається в сім'ї: "я погана мати".