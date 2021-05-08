Українська художня гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", показала свого маленького сина

Як передає Politeka.net, у 2017 році Анна народила сина Романа від екс-нардепа та олігарха Олександра Онищенка. Сина гімнастка виховує сама, так як з батьком дитини вони розлучилися. На свіжих кадрах Різатдінова засвітила хлопчика, який дуже сильно схожий на свого батька. Зірка позувала з величезним букетом квітів.

"З днем матері. Слово "мама" у кожного викликає теплі і приємні емоції. Адже це найближча, найрідніша і улюблена людина. І особисто мені неймовірно пощастило з мамою. Вона та людина, яка ніколи не підведе. На жаль, в дитинстві і юності ми цього не розуміємо. А ось вже в більш зрілому віці я чітко почала усвідомлювати, що ближче неї немає нікого", - заявила Різатдінова.

У коментарях зірці залишили кілька відгуків.

"Як же Ваш синочок схожий на тата, а милий як мама. Щастя Вам і всього найкращого, ви будете щасливою, тому як дуууже цього заслуговуєте", "Американський прапор на задньому плані? Може ви не хочете, щоб всі знали, де ви? Happy mothers day!",- пишуть користувачі Мережі.

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