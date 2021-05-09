Екс-вокалістка "НеАнгелів" Слава Камінська розтривожила одкровенням

У 36-річної співачки днями сталося горе в сім'ї, після хвороби помер батько Віталій Кузнєцов. Подробиці трагедії зірка не стала розкривати, зате присвятила татові зворушливі рядки. Про тата Камінської відомо небагато. Батьки розлучилися, коли вона була ще маленькою. Возз'єдналася зірка з батьком в минулому році. Відносини їх складалися дуже тепло.

Виконавиця зробила новий пост, опублікувавши в Інстаграм своє чорно-біле фото, передає Politeka.net. У підписі Слава звернулася до українців, подякувавши за підтримку і пояснивши, чому "більше ні слова про це".

"Спасибі всім за теплі слова! Не хочу мусолити цю тему - це неправильно, але все ж не можу стримати себе. Так, ми з татом мало спілкувалися, так, його практично не було в моєму житті, так, я його любила і люблю, і буду любити завжди! <...> Генетику не зітреш, і це продовження свого батька я бачу і буду бачити в своїх дітях. Я дуже сильно переживаю, що за час, який ми боролися з хворобою, я не знайшла моральних сил і не приїхала до нього😭 Всі життєві питання — це ніщо, в порівнянні з вашими близькими. І, на жаль, година Х настає раптово. Лежу в кімнаті другий день і не реагую ні на що. Комусь потрібно бути сильним, навіть коли хочеться здаватися слабким😭. Більше ні слова про це. Реально боляче дуже! Папа, спасибі тобі за мене і за наше продовження. Я не залишила наше прізвище, але носила твоє, коли була дитиною, а нею була довго❤️ люблю ❤️", - вилила душу співачка.

Користувачі з трепетом відреагували на її звернення:

"Малятко моє, обіймаю тебе всім серцем❤ ️ ❤️❤ ️ ❤ ️ Тримайся 🙌"

"Слава, мої співчуття..."

"Слава, ви прекрасна і мудра жінка! Коли біль вщухне ви зможете говорити. Відпочивайте ❤️"

"Ми перестаємо бути дітьми, коли йдуть батьки (це неминуче...і ми підемо...у кожного свій час 🙌 Обіймаю❤️"

Нагадаємо, Камінська після розпаду" НеАнгелів "з'явилася на" Майстер Шеф": "а ти готувати то вмієш?".

Також Politeka писала, що Камінська з " НеАнгелів "з красенем в ліжку спровокувала скандал:"навіщо свято паскудити".