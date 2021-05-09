Американська модель і актриса Емілі Ратаковски у купальниках і без макіяжу виглядає особливо привабливо

Зараз весь вільний час модель приділяє сім'ї і новонародженому синові, тому в соціальних мережах з'являється край рідко. Шанувальники Емілі ж самі публікують найбільш інтригуючі кадри і згадують, чому їй вдається легко захоплювати своєю красою.

За словами самої Ратаковскі, секретів про те, як виглядати розкішно, у неї немає. Причому Емілі відмовляється від спорту, замінюючи його прогулянками з домашнім улюбленцем, йогою і тайським масажем.

Також Ратаковскі дуже ретельно стежить за шкірою, часто її зволожуючи. Як видно, тому, навіть на пляжі в купальнику вона буде сяяти і без косметики. У купальнику без бретелей дівчина позувала ближче до камери. Легка посмішка і виставлене вперед обличчя тільки додало їй чарівності.

Добре видно, що Емілі завжди розслаблена на зйомці, будь то студійна робота або ж кадри, які роблять близькі на відпочинку.

А свіже фото, на якому Емілі фактично вперше відкрито показала себе після народження сина, шокували фанатів. Схоже, зірка собі не відмовляє і в коктейлях. На знімку можна помітити, як Ратаковскі тримає в руках келих.

"Мамина ніч; будь ласка, не вживайте алкоголь, якщо ви годуєте грудьми; чудово🧡 🧡; мам, гаразд! 😂 🙌 ; так красиво!!; я дивлюся з повагою; Хіба ти не годуєш грудьми ... ти п'єш ??; Що за Краса; Де моє запрошення; Як ви ставитеся до годування? Думаю, вони стали більше, ніж раніше,; тепер це те, що ми називаємо кращим дитячим рестораном в місті, два лимони разом🍈 🍈», - відповідають фанати.

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