Ведуча ТСН Алла Мазур, яка перемогла онкологію, зворушила проникливими словами в особливий день

9 травня в Україні відзначається відразу два свята, День Перемоги і День матері. У зв'язку з цим 55-річна зірка телеекранів зробила незвичайний пост-звернення у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Мазур піднялася на дах будівлі, тримаючи в руках величезний букет троянд. Спочатку журналістка звернулася до мами, яка прищепила їй любов до праці з самого дитинства.

"Я спеціально забралася вище, над дахами - з квітами для тебе, мамочка! Тому що це ти у нас все життя летиш: швидко, енергійно, наполегливо... Ти навчила мене: коли чогось хочеться - не витаєш в хмарах, а закачуєш рукава і берешся до роботи. Але не забуваючи про тих, хто поруч. І коли ми, твоя сімейна команда, ледь доходили додому, засадивши весь город картоплею - ти керувала: а ось ще наша старенька сусідка не посадила, йдемо до неї", - поділилася Алла спогадом.

Ведуча зазначила, що її мама дуже любить квіти, тому цей шикарний букет у неї в руках - для неї.

"Кожна троянда в ньому - то слова подяки від мене і брата. Ми їх ще скажемо набагато більше: коли зберемося разом. А поки просто скажу: ми тебе дуже любимо!", - додала Мазур.

Після цього ведуча звернулася до українців: "Друзі - приєднуйтесь! Сьогодні - особливий День матері. Тому що збігся з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій. А всі наші перемоги - завдяки нашим мамам. Низький уклін їм".

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