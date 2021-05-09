Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер під час примірки не стала нічого приховувати

Займаючись собствннним косметичним брендом, Кайлі завжди намагається бути на висоті, доводячи шанувальникам, що її образні нітрохи не гірше тих, які показують старші сестри. І хоча дівчина не модель ні фігурою, ні ростом-це не заважає Кайлі часто брати участь в незвичайних зйомках

Дівчина показала в розділі Сторі особисті кадри з підготовки до зйомки, які потім з'явилися на множинних фан-акаунтах, які поширюють кращі фото з Дженнер. Цього разу перед об'єктивом вона позувала дійсно у всій красі.

Хоч і без макіяжу, Кайлі спробувала зняти найкраще, засвітивши фігуру в сукні з мереживами. Наряд з глибокими вирізами на талії і під бюстом тільки підкреслив її пишні вигини, а відсутність деталей акцентувало увагу саме на її формах. Через відкрите і не застебнуте вбрання, яке зараз звалиться, Кайлі також допомагали одягнутися і помічниці.

Не секрет, що Дженнер дуже пишається собою: після пологів дівчина змогла скинути більше 15 кілограм, тому завжди так чи інакше виставляє напоказ свій живіт.

Тепер же дієтологи помічають, що Дженнер багато працювала в залі, а її округлі стегна дісталися їй не просто так. Зокрема, мова йде саме про сідницях, на яких сконцентрована вся увага знімає Дженнер на телефон, поки сама вона швидко йде вперед, струшуючи темним волоссям.

"Не бачив тебе такий раніше; кокосова долина, так красиво; легендарна дівчинка; королева тупотить; тут немає обличчя і добре. Так краще, але замало буде; Чи можу я позичити це плаття після того, як ти з ним покінчиш?; Хіба вона не бачить повз силікону ???; желе трясеться, обережно", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що розкута сестричка Кім Кардашьян перетворилася на ляльку Барбі в рожевому бікіні: "романтична дівчинка".

А ще Politeka писала, що гаряча сестричка Кардашьян Кайлі Дженнер в прозорому вбранні показала "вишеньку на торті": "Вау, ця подача".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер хвалилася самим "соковитим", надівши білизну з ниточок:"важлива поза".