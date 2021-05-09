Актриса і співачка Дженніфер Лопес у маленькому різнобарвному боді влаштувала справжнє шоу

Щоб виглядати розкішно, Лопес приділяє багато часу своїм образам і намагається якомога більше на концерті показати танцювальних рухів, адже вважає, що просто співати перед публікою-вже нудно. Тому за короткий період часу артистка приміряла на концерті відразу серію нарядів.

Як можна помітити, в своєму фірмовому стилі, знаменитість не тільки не стала приховувати свої пишні форми, але і максимально акцентувала на них уваги завдяки досить крихітному лимонному боді з різнокольоровими вставками.

Шкіряні ботфорти на шпильці, накладні локони, заплетені в хвіст, а також нюдовий макіяж перетворили 51-річну Лопес на справжню богиню танців.

Лопес танцювала досить енергійно, причому в цілому натовпі дівчат, які наділи схожі з нею костюми і трималися за плечі один одного, дозволяючи артистці в центрі виділитися на їх тлі

Раніше зірка була не менш відверта на публіці. У сукні з тонких смужок-ліній розставило вигідні акценти. Підтягнуті руки, плоский живіт і округлі стегна ідеально виглядають, адже Лопес кожен день піклується про себе, не бажаючи рано старіти.

"Енергія на вихідні ✨; сяє як діамант; одягнути тебе в ікону було великою честю; Ви відпустите дивовижну жінку, якщо не будете поруч з нею; 😍масивна яка; приголомшливо✨ ✨; вражаюча людина!; My🔥Lo! Я люблю тебе на віки віків♥; дуже красиво❤️❤; ваша перевага; о, красива дівчина; і блиск ніхто не забирає».

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

Як повідомляла Politeka, 51-річна Лопес в купальнику з вирізами вразила фігурою, знявши себе на пляжі: "хочеться завжди милуватися".

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