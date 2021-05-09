Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала себе і свою молоду маму

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала досить популярною українською співачкою. Дівчина активно розвиває соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості і ділиться кадрами з особистого життя.

Цього разу Мішель опублікувала фотографію зі своєю мамою. Світлана, так звуть жінку, була в розкішній сукні. Андраде стояла в чорному і обіймала найголовнішу жінку в світі.

"Моя найулюбленіша. Світланка. З днем матері", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і відразу засипали дівчат компліментами:

"Мамочка молодша за тебе чи що ?) 23 Їй Богу)", "яка ж красива", "красуні неймовірні", "шикарні", "які милі", "Мілота зашкалює", "здалося, що це актриса з Рівердейла", "Мама просто цукерка".

Повідомлялося, що відома співачка Мішель Андраде показала себе.

Правда, останнім часом в її мініблозі сталося затишшя, яке стривожило фоловерів 24-річної зірки.

Новий пост Андраде, ймовірно, прояснює, чим було викликано "зникнення" співачки з соцмережі.

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