Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Олексій Потапенко (Потап), показала себе і свою молоду маму
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала досить популярною українською співачкою. Дівчина активно розвиває соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості і ділиться кадрами з особистого життя.
Цього разу Мішель опублікувала фотографію зі своєю мамою. Світлана, так звуть жінку, була в розкішній сукні. Андраде стояла в чорному і обіймала найголовнішу жінку в світі.
"Моя найулюбленіша. Світланка. З днем матері", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і відразу засипали дівчат компліментами:
"Мамочка молодша за тебе чи що ?) 23 Їй Богу)", "яка ж красива", "красуні неймовірні", "шикарні", "які милі", "Мілота зашкалює", "здалося, що це актриса з Рівердейла", "Мама просто цукерка".
Повідомлялося, що відома співачка Мішель Андраде показала себе.
Правда, останнім часом в її мініблозі сталося затишшя, яке стривожило фоловерів 24-річної зірки.
Новий пост Андраде, ймовірно, прояснює, чим було викликано "зникнення" співачки з соцмережі.
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