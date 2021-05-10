Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко пояснила, чому опинилася в лікарні разом з чоловіком
Подружжя здивувало спільними кадрами з лікарні, передавати Politeka.net. Відомо, що пара знайома з 2017 року, вона зіграла весілля, а зараз виховує маленького сина.
Закохані часто діляться спільними кадрами у себе на сторінках в Instagram. Цього разу Регіна Тодоренко просто не на жарт здивувала шанувальників фото з лікарні. У кадрі Топалов лежить на ліжку, коли Регіна посміхається і робить селфі.
І наостанок додає, що з 102-х видань, що надрукували про операцію Влада, тільки 7 удостоїлися зателефонувати нам особисто і упевнитися в тому, що трапилося. У такі моменти ефективніше самому написати про своє особисте життя, ніж потім відбиватися від наклепу!
Нагадаємо, що Тодоренко з " Орла і решки "похвалилася новим звершенням в Росії, повторивши за Бузової:"іноді складно...".
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Також Politeka писала, що Тодоренко з "Орла і решки" жорстко розкритикували через новий образ на зйомках шоу "Маска": "вже перебір".