Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко пояснила, чому опинилася в лікарні разом з чоловіком

Подружжя здивувало спільними кадрами з лікарні, передавати Politeka.net. Відомо, що пара знайома з 2017 року, вона зіграла весілля, а зараз виховує маленького сина.

Закохані часто діляться спільними кадрами у себе на сторінках в Instagram. Цього разу Регіна Тодоренко просто не на жарт здивувала шанувальників фото з лікарні. У кадрі Топалов лежить на ліжку, коли Регіна посміхається і робить селфі.

Телеведуча просто зла через недоречні заголовки в пресі "Регіна в реанімації", "слідом за дружиною і Влад потрапив в реанімацію", "чоловік, Тодоренко при смерті!"- яких тільки заголовків не начиталася за цей тиждень в різних пабліках.

"Потім виклала фото з поясненням ситуації і отримала порцію коментів від диванних критиків:" навіщо виставляти своє життя на показ», "операція - це піар", "щастя любить тишу", ага 😂коли ти непублічна людина✊", - пише Тодоренко.

За її словами, вона не знає, чи вдавалося комусь із відомих людей створити навколо свого особистого життя хмару конфіденційності. Малоймовірно, все одно трапляється витік інформації, і відгомони доносяться до аудиторії, але вже у вивернутому навиворіт, додуманому, роздутому, вигляді лже-новин.

"Саме тому я закликаю перевіряти інформацію і завжди відштовхуватися від першоджерела. Сама ж, коли читаю, що Уоррен Баффет купує акції однієї популярної компаній, перевіряю ще раз, і, виявляється, не купив, а «рекомендував»! Такі Спотворені півтони в заголовках формують образ людини перед суспільством і часом очорняють його; найчастіше всі вони абсолютно суб'єктивні. Зараз першоджерелом є блог, аккаунт, сайт публічної людини. Звичайно, без засобів масової інформації ми пропадемо! Головне, щоб інформація була достовірна!",- пише Регіна.



І наостанок додає, що з 102-х видань, що надрукували про операцію Влада, тільки 7 удостоїлися зателефонувати нам особисто і упевнитися в тому, що трапилося. У такі моменти ефективніше самому написати про своє особисте життя, ніж потім відбиватися від наклепу!