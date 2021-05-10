Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, постала в молодіжному образі

Вже кілька років в моді стиль oversize, пише Politeka.net. Зараз тренд на те, щоб одяг не тільки був красивим, але і комфортним.

Фігуриста Антоніна Паперна завжди дуже стильна, тому вибирає відповідний одяг. В одному з останніх постів красуня постала в молодіжному "розтягнутому" светрі з дірками на рукавах. Зверху красуня накинула шкіряну куртку.

Артистка пильно дивилася в камеру, здавалося, на її обличчі не було макіяжу.

"Небезпечно дивлюся", - написала вона.

За півгодини публікація зібрала понад 700 лайків і трохи коментарів.

"Який стиль! 💙 я балдію!)) годинник прям виглядають! 😉 🔥 ", "Хороша!", "Заміж треба", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Антоніна Паперна зізналася, що доглядати за собою її навчила мама. Дівчина не лінується, займається спортом і робить різні маски.

"У нашій родині не доглядати за собою завжди було табу. З дитинства нас виховували, що дівчинка повинна стежити за собою кожен день", - розповіла актриса.

Антоніна постійно займається спортом, роблячи силові і кардіонавантаження. Зірка намагається дотримуватися правильного харчування, але іноді все ж дозволяє собі трохи шкідливого.

У своїй косметичці красуня завжди носить дзеркальце, помаду і тон для обличчя - це найнеобхідніші речі, а без решти вона може обійтися.

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