Молода французька модель Тілан Блондо, до якої прилипло прізвисько найкрасивішої дівчинки в світі, поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок

Як передає Politeka.net, Блондо стала популярною ще зовсім маленькою. У чотири роки вона вперше знялася в рекламі, після чого її обличчя стало часто з'являтися в модних журналах. Зараз дівчині 20 років, а її кар'єра тільки йде вгору. З віком Тілан зуміла зберегти свою популярність і донині знімається для топових брендів. Вона працює з такими компаніями, як Chanel, H&M, Dolce&Gabbana і L'oréal Paris.

У себе в мережі Тілан постійно ділиться кадрами зі зйомок. Цього разу вона опублікувала міні-фільм, похвалившись фотосесією в замку. Тілан приміряла розкішні фешн образи, включаючи прозорі вбрання, червоне бальне плаття і миле міні. Дівчина позувала на сходинках, а ззаду красувалися старовинні статуї. Крім цього, в ролик потрапив процес підготовки моделі до зйомки.

У коментарях молодій моделі залишили масу приємних слів.

"Нічого собі, ти неймовірна", "життя багатих", "Ух ти", "краща", "ти виглядаєш чудово", "найпрекрасніша дівчина в світі", "я підкорений твоєю красою", - пишуть користувачі Мережі.

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