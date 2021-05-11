В Україні очікується дощова погода
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, вже 12-го травня в Україні очікуються періодичні дощі та місцями грози.
Суха погода переважатиме тільки у Вінницькій, Житомирській та Одеській областях
"Найближчої ночі + 7 +11 градусів, на Крайній Півночі+4 + 7 градусів. Завтра протягом дня в більшості областей очікується + 12 + 17 градусів. А ось у західних областях тепліше, +15+21 градусів", - повідомила Діденко.

Рекордні 25 градусів вище нуля побачать на термометрі жителі Закарпаття.
За словами синоптика, така погода в Україні протримається до кінця тижня.

В Уркаїнському Гідромедцентрі повідомляють, що середня місячна температура в травні передбачається від 15 до 18 зі знаком "плюс", в горах 11-13 - тепла.

Місячна кількість опадів очікується в західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, після дощів в Україну нагрянуть заморозки, погода різко зміниться: в яких регіонах похолодає.

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