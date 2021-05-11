В Уркаїнському Гідромедцентрі повідомляють, що середня місячна температура в травні передбачається від 15 до 18 зі знаком "плюс", в горах 11-13 - тепла.
Місячна кількість опадів очікується в західних областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на решті території 28-50 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
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