Український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд

Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.

На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, відростити вуса, і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.

На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.

У той же час, боксер Василь Ломаченко разом зі своїм батьком покинув Україну

Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Пристебніть ремені, ми злітаємо", - написав Ломаченко, прикріпивши фото з аеропорту, де перебував зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком.

Відомо, що українець незабаром битиметься з Накатані, відбудеться це 26 червня в Лас-Вегасі.

"За перемогою , чемп", "та прибуде з тобою сила духу", " успіху! Перемоги", " Вася, ти для нас колись непрограв.Ти, наш чемпіон я сто разів переглянув твій бій ти там виграв", - пишуть українці слова підтримки в коментарях.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"