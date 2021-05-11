Український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд
Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.
На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, відростити вуса, і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.
На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.
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У той же час, боксер Василь Ломаченко разом зі своїм батьком покинув Україну
Про це боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Пристебніть ремені, ми злітаємо", - написав Ломаченко, прикріпивши фото з аеропорту, де перебував зі своїм батьком і за сумісництвом тренером Анатолієм Ломаченком.
Відомо, що українець незабаром битиметься з Накатані, відбудеться це 26 червня в Лас-Вегасі.
"За перемогою , чемп", "та прибуде з тобою сила духу", " успіху! Перемоги", " Вася, ти для нас колись непрограв.Ти, наш чемпіон я сто разів переглянув твій бій ти там виграв", - пишуть українці слова підтримки в коментарях.
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