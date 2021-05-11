Помер відомий український актор, засновник і керівник музично-драматичного циганського театру "Романс" Ігор Крикунов

Серце маестро зупинилося 11 травня, йому було 67 років. Про трагедію на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Діана Попова, радник мера Києва з питань культури та розвитку культурних проектів. Причиною смерті артиста став Covid-19.

Крикунов народився в циганській родині і вже з дитинства виявляв інтерес до творчості. Юні роки провів у Таганрозі, де був худруком ансамблю "Товагеї".

Після закінчення Щукінського училища вступив до знаменитого циганського театру "Ромен", де був провідним актором протягом 13 років. На початку 80-х переїхав до Києва до дружини.

У 1994 році заснував свій театр "Романс", яким керував до наших днів.

Крикунов прославився, зігравши головну роль Василя у фільмі кіностудії Довженка, знятого за однойменною п'єсою Михайла Старицького "Циганка Аза" (1987) режисера Георгія Кохана. У 1991 році він знявся в ще одному фільмі Кохана "Бухта смерті".

У 2007 році Ігорю Крикунову присвоїли звання Народний артист України.

У 2021 році він виконав роль батька нареченої у фільмі Юрія Горбунова "Скажене весілля 3".

Українці висловлюють співчуття у зв'язку з непоправною втратою у світі кіно та театру:

"Дуже сумно... ще жити і жити!!! Вічна пам'ять талановитій людині"; "світла пам'ять тобі, Ігоре! Сумуємо!"; "Господи, яка страшна новина... Горе... Наш Ігор дорогий... Співчуття близьким🙏"; "шокуюча звістка... Господи...! Царство Небесне Вам, Ігор Миколайович..."; "Співчуття родині. Велика втрата. В це неможливо повірити 🙏"; "Ігор... Вічна пам'ять... Як боляче ((("; "О Боже, який жах... (((Світла і вічна пам'ять, чудовій людині!"; "Ну як же так!".

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